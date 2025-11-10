Трамп рассказал, куда направят остатки средств от выплат гражданам

Неиспользованные средства после выплат по $2 тысячи гражданам США с низким и средним доходом будут направлены на погашение государственного долга. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

По его словам, подобные выплаты и погашение госдолга возможны благодаря огромному тарифному доходу, поступающему в США из зарубежных стран.

Сейчас американский госдолг превышает $38 трлн.

Накануне Трамп пообещал заплатить всем американцам более $2 тыс. за счет средств, полученных от взимания пошлин.

Позднее министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что анонсированные президентом США дивиденды в размере $2 тыс. на человека могут быть реализованы разными способами, в том числе путем налоговых послаблений.

Министр рассказал, что пока еще не обсуждал данную инициативу с Трампом. Но, по его мнению, речь может идти об отмене пошлин на чаевые, сверхурочную работу, социальное обеспечение, а также возможности вычета по автокредитам.

Ранее Трамп поручил направить все средства на зарплаты военным на фоне шатдауна.