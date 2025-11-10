На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В посольстве Франции пообещали продолжить выдавать россиянам туристические визы

Посольство Франции: решение Еврокомиссии не повлияет на путешествия россиян
true
true
true
close
Shutterstock

В посольстве Франции заявили, что продолжат выдавать россиянам туристические визы. Об этом сообщает RTVI.

В диппредставительстве отметили, что 7 ноября Еврокомиссия действительно приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако, по словам дипломатов, это решение не повлияет на возможность граждан России путешествовать во Францию и Европу — посольство продолжит выдачу краткосрочных, в том числе туристических, виз.

Там уточнили, что краткосрочные визы выдаются на срок до 90 дней и могут быть как однократными, так и многократными.

7 ноября Еврокомиссия объявила о запрете выдачи новых многоразовых шенгенских виз россиянам. В соответствии с новыми правилами, гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они захотят совершить поездку в одну из стран ЕС. Такие меры, по мнению создателей запрета, позволят проводить тщательную проверку заявителей для снижения любого потенциального риска для безопасности государств — членов объединения.

Ранее власти Италии назвали условие выдачи мультивиз россиянам.

