В Лондоне назвали сумму присвоенных средств экс-владельцами «Приватбанка»

Суд в Лондоне постановил, что экс-владельцы «Приватбанка» присвоили $2 млрд
true
true
true
close
Михаил Маркив/РИА Новости

Высокий суд Лондона постановил, что экс-владельцы «Приватбанка» Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) и Геннадий Боголюбов незаконно присвоили почти $2 млрд средств банка. Об этом сообщает украинское издаение «Страна» со ссылкой на пресс-службу суда.

В решении инстанции схема вывода средств из банка через перекредитование охарактеризована как «мошенничество византийской сложности».

Полная сумма обязательств бывших владельцев перед банком еще подлежит уточнению, но ожидается, что им предстоит выплатить свыше $2 млрд с учетом процентов и судебных расходов.

По версии государства, на момент национализации «Приватбанк» недокапитализирован на сумму около $5,5 млрд и впоследствии был рекапитализирован за счет бюджета.

В июле Высокий суд Лондона обязал Коломойского и Боголюбова выплатить почти $2 млрд в рамках дела о мошенничестве. Это решение, как отмечала газета Financial Times, стало победой Приватбанка, национализированного в 2016 году, а также правительства Украины, чья репутация была подорвана после того, как президент Украины Владимир Зеленский фактически ликвидировал независимость двух ключевых антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП.

Ранее Росимущество выставило на торги активы Коломойского в Адыгее на ₽4 млрд.

