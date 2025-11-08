На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США сообщили о планах Болгарии и Румынии обойти санкции ради российской нефти

Politico: Болгария и Румыния хотят обойти санкции США против российского «Лукойла»
close
Karoly Arvai/Reuters

Болгария и Румыния ищут легальные обходные пути для поддержания работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), принадлежащих российским компаниям. Об этом сообщает Politico.

Обе страны разрабатывают нормативные акты, позволяющие временно управлять активами «Лукойла», вплоть до полной национализации НПЗ в Бургасе и Плоешти. Цель – обеспечить стабильные поставки энергоресурсов после вступления в силу новых санкций США 21 ноября. Болгарский парламент уже одобрил законопроект о введении государственного управления крупнейшим нефтеперерабатывающим комплексом, стоимость которого оценивается в $1,5 млрд.

Эксперты считают, что обход санкций США возможен только при согласованных действиях на уровне ЕС, поскольку частные инвесторы не желают брать на себя юридические риски. В Бухаресте рассматривают запрос на отсрочку санкций как краткосрочное решение. Закрытие НПЗ приведет к потере 80% топливного рынка в Болгарии и существенному росту цен на энергоносители в Румынии.

Министр энергетики Румынии Богдан-Груя Иван подтвердил готовность страны рассматривать различные сценарии, включая операционный контроль над объектами, чтобы обеспечить возможность закупки российской нефти.

Ранее в Болгарии призвали обеспечить работу НПЗ «Лукойл».

