На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Тюменская птицефабрика стала одним из самых прибыльных предприятий в России

Птицефабрика «Пышминская» из Тюменской области попала в топ агропредприятий РФ
true
true
true
close
Depositphotos

Птицефабрика «Пышминская» в Тюменской области заняла восьмое место по выручке среди животноводческих предприятий России. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на данные системы прослеживаемости бизнеса СБИС.

Из материала следует, что соучредитель компании, основанной в 1999 году — тюменский олигарх Владимир Шевчик.

«Чистая прибыль — 495,4 миллиона. При этом в отрасли «животноводства и охотничьи хозяйства» пышминский производитель яиц занимает восьмое место в РФ. В настоящий момент компания имеет 11 лицензий, не замечена в нарушении налогового законодательства и имеет высокую бизнес-репутацию», — говорится в материале.

Как выяснили журналисты, с момента своего основания «Пышминская» была ответчиком всего по девяти искам. Их общая стоимость составляет около четырех миллионов рублей. Уточняется, что два дела компания выиграла, четыре проиграла, еще по трем производство было прекращено или не начато.

10 ноября сообщалось, что на одном из птицеводческих предприятий Тюменской области в связи со вспышкой инфекционного заболевания принято решение о полном убое и последующем уничтожении птицы. При этом в публикации информцентра региона не говорится, на каком именно предприятии произошла вспышка заболевания. На данный момент в Тюменской области работают четыре крупные птицефабрики.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят ограничить наценку на 25 социально значимых продуктов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами