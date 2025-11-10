Тюменская птицефабрика стала одним из самых прибыльных предприятий в России

Птицефабрика «Пышминская» в Тюменской области заняла восьмое место по выручке среди животноводческих предприятий России. Об этом пишет Ura.ru, ссылаясь на данные системы прослеживаемости бизнеса СБИС.

Из материала следует, что соучредитель компании, основанной в 1999 году — тюменский олигарх Владимир Шевчик.

«Чистая прибыль — 495,4 миллиона. При этом в отрасли «животноводства и охотничьи хозяйства» пышминский производитель яиц занимает восьмое место в РФ. В настоящий момент компания имеет 11 лицензий, не замечена в нарушении налогового законодательства и имеет высокую бизнес-репутацию», — говорится в материале.

Как выяснили журналисты, с момента своего основания «Пышминская» была ответчиком всего по девяти искам. Их общая стоимость составляет около четырех миллионов рублей. Уточняется, что два дела компания выиграла, четыре проиграла, еще по трем производство было прекращено или не начато.

10 ноября сообщалось, что на одном из птицеводческих предприятий Тюменской области в связи со вспышкой инфекционного заболевания принято решение о полном убое и последующем уничтожении птицы. При этом в публикации информцентра региона не говорится, на каком именно предприятии произошла вспышка заболевания. На данный момент в Тюменской области работают четыре крупные птицефабрики.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят ограничить наценку на 25 социально значимых продуктов.