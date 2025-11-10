В Тюменской области сожгут кур из-за вспышки инфекции

На одном из птицеводческих предприятий Тюменской области в связи со вспышкой инфекционного заболевания принято решение об убое и последующем уничтожении птицы. Поставки продукции приостановлены, сообщили в информцентре региона.

Согласно действующим ветеринарным правилам, в случае массового заболевания тушки птиц сжигают в специально подготовленных ямах под открытым небом. Место выбрано с учетом розы ветров и отдаленности жилых зон. Работы по сжиганию тушек зараженных особей будут проводиться преимущественно ночью, отметили в информцентре.

При этом в публикации не говорится, на каком именно предприятии произошла вспышка заболевания. На данный момент в Тюменской области работают четыре крупные птицефабрики. За соблюдением всех требований безопасности следят профильные службы.

В 2021 году очаг инфекции зафиксировали на «Птицефабрике Боровская» в Тюмени. Тогда также было принято решение сжечь кур. По данным регионального управления Россельхознадзора, на птицефабрике было уничтожено более 57,6 тысяч килограммов куриного мяса и более 12 млн яиц. Местные жители в течение двух недель жаловались на запах сгоревшей курицы.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о вспышке гриппа в ноябре.