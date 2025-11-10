Китай приостановил некоторые ограничения в торговле с США

Китай на год приостановил ряд торговых ограничений в отношении США

10 ноября вступило в силу решение Пекина о приостановке или отмене действия ряда ограничений в торговле с Соединенными Штатами. Об этом сообщает РИА Новости.

Несколько дней назад профильные ведомства КНР опубликовали несколько уведомлений, приостанавливающих на год или же отменяющих введенные Пекином ограничения на экспорт и импорт. В частности, отменяется 24%-ная дополнительная пошлина на американские товары при сохранении дополнительной пошлины в 10%. Кроме того, прекращают действие введенные в марте 2025 года дополнительные пошлины в размере 10 и 15% на продукцию сельского хозяйства из США.

Министерство финансов Китая заявило, что продолжение приостановки действия некоторых двусторонних пошлин способствует здоровому, стабильному и устойчивому развитию торгово-экономических отношений между Пекином и Вашингтоном и несет пользу народам обоих государств.

8 ноября сообщалось, что США и Китай договорились возобновить поставки чипов Nexperia в Европу. Решение было достигнуто на встрече между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

Ранее на Западе заявили о победе Китая в противостоянии с США.