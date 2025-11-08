На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе заявили о победе Китая в противостоянии с США

Le Monde: встреча Си Цзиньпина и Трампа стала символичной победой Китая
Evelyn Hockstein/Reuters

Встреча председателя Китая Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа стала символичной победой Пекина. Об этом заявил обозреватель французской газеты Le Monde Ален Фрашон.

По итогам встречи Трамп согласился уменьшить размер пошлин на китайские товары до 47%, а Си Цзиньпин решил возобновить покупки американской сои. Кроме того, Китай добился обсуждения, которое может привести к смягчению контроля над высокотехнологичными американскими компаниями, желающими экспортировать продукцию в КНР.

Фрашон считает, что эта встреча обернулась символичной победой Китая, поскольку в руках Си Цзиньпина оказалось больше козырей.

До переговоров Трамп угрожал расширить запрет на доступ компаний КНР к американским микропроцессорам, требующимся для развития искусственного интеллекта. В ответ китайский лидер пригрозил ввести эмбарго на экспорт редкоземельных металлов, а также попытался усилить давление на Вашингтон, прекратив закупки американской сои. Главе Белого дома пришлось пойти на компромисс.

Ранее Трамп обратился к Си Цзиньпину с просьбой.

