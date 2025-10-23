Адвокат назвал алгоритм действий при отказе работодателя индексировать зарплату

Адвокат Буров: если нет индексации зарплаты, стоит обратиться в инспекцию труда

Работодатели обязаны по Трудовому кодексу (ТК) России индексировать зарплаты сотрудникам, в случае если этого не происходит — следует обратиться в суд. Об этом «Ленте.ру» рассказал вице-председатель МКА «Артамонов Буров и партнеры», адвокат Максимилиан Буров.

По его словам, бездействие работодателей в вопросе индексации зарплаты является нарушением трудового законодательства, что влечет за собой наложение штрафа по статье Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Адвокат посоветовал сотрудникам, столкнувшимся с такой проблемой, изучить коллективный договор, положение об оплате труда, правила внутреннего распорядка или при наличии положение об индексации. Эти документы должны содержать порядок, сроки и размер индексации.

После этого нужно заказать выписку по зарплатному счету для подтверждения отсутствия повышения уровня зарплаты, а также выяснить, наблюдается ли подобная ситуация у других сотрудников. По статье ТК это может оказаться дискриминацией в трудовых отношениях.

Буров объяснил, что дальше следует обратиться к работодателю с заявлением об индексации зарплаты и получить отметку о приеме документа.

Адвокат также предложил написать жалобу в госинспекцию труда с приложением доказательств нарушения прав и обратиться в суд с требованием о взыскании недополученной суммы.

До этого вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников рассказал, что ежегодная индексация зарплат россиян возможна только при системном повышении производительности труда.

Ранее в России одобрили введение ежегодной индексации зарплат всем работникам.