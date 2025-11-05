Повышение зарплаты у коллег вызывает чувство несправедливости почти у половины россиян

Почти половина россиян (42%) оценивают свой доход на среднем уровне: хватает на еду и одежду, но не могут покупать дорогие вещи, такие как бытовую технику или авто. Затруднения в покупке чего-то, кроме еды, возникают у 13% россиян. Это показало исследование HR-холдинга Ventra, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По наблюдениям опрошенных, чаще всего компании повышают зарплату за выполнение или перевыполнение плановых показателей и KPI (28%), а также за инициативность и участие в улучшении рабочих процессов (24,8%). Еще 24% респондентов сказали, что оклады должны индексироваться с учетом инфляции. При этом треть опрошенных (35%) считают, что получают немного меньше, чем заслуживают.

У четверти респондентов уровень зарплаты не менялся уже несколько лет: 29% получали повышение в 2024 году, 24% — от года до трех назад, а у 20% доход не увеличивался более трех лет. Основными причинами повышения, по мнению сотрудников, чаще всего становятся индексация (28%), рост эффективности (26%) и личностное развитие (19%).

Длительное отсутствие вознаграждения напрямую влияет на отношение к компании или своей работе. Треть сотрудников (33%) в таких случаях просто надеются на улучшение ситуации в бизнесе, 30% стараются показать лучшие результаты, чтобы стать заметнее и получить прибавку к зарплате, а почти пятая часть (19%) решаются сменить место работы.

Опрошенные хотели бы, чтобы размер их оплаты труда пересматривали один (38%) или два (36%) раза в год. При этом наиболее справедливым считают рост на уровень инфляции (27%), либо повышение на 8–10% (18%) или 11–14% (26%).

Мотивация к труду у россиян напрямую зависит от денежного фактора: получение премий и бонусов (28%) и рост зарплаты (26%). При этом регулярное повышение оплаты труда лишь немного повысило бы стремление к труду (34%).

Тема зарплат не приветствуется для обсуждений в более чем половине коллективов: 36% говорят на эту тему, но не поощряют ее, а еще 28% полностью избегают подобных разговоров. Только 21% опрошенных чувствуют себя комфортно, обсуждая доход с руководством.

Главная причина непопулярности темы — страх испортить отношения в команде: 42% опасаются, что новость о повышении зарплаты коллеги вызовет чувство несправедливости или зависти. Однако четверть россиян (25%) заявили, что относятся к этому безразлично.

«Тема зарплаты — одна из самых важных в работе, при этом одна из самых болезненных, и не только потому, что она напрямую влияет на мотивацию работника. Большинство опрошенных нами профессионалов отмечают, что в их компаниях не принято обсуждать вопросы вознаграждения и пересмотра условий работы. Это заставляет людей задумываться о том, какую ценность их опыт и экспертиза имеют для компании. Для работодателей такое положение вещей — сигнал о том, что прозрачность условий труда и честный диалог с коллективом может значительно повлиять на производительность команд и удовлетворенность сотрудников своей работой», — комментирует Лусине Абгарян, операционный директор HR-холдинга Ventra.

