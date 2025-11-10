Россиянам напомнили о необходимости заплатить налоги до 1 декабря

Балынин: россиянам до 1 декабря 2025 года нужно заплатить налоги за 2024 год

До 1 декабря 2025 года россияне должны заплатить налоги за 2024 год: на доходы со вкладов, транспортный и земельный налоги, налог на имущество. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Транспортным налогом облагаются зарегистрированные авто, мотоциклы, суда и воздушные ТС. База для машин с двигателем — мощность в лошадиных силах (л. с.). Льготы предусмотрены, в том числе для авто, специально оборудованных для инвалидов, а также для легковых машин до 100 л. с., полученных через органы соцзащиты. Ставки региональные и могут варьироваться — базовые из Налогового кодекса допускается повышать или понижать до 10 раз», — предупредил экономист.

По его словам, база для исчисления налога на имущество — кадастровая стоимость на 1 января 2025 года. Экономист сказал, что действуют вычеты: 10 кв. м для комнаты/части квартиры, 50 кв. м для жилого дома, плюс для семей с 3+ детьми — дополнительно 5 кв. м на квартиру/комнату и 7 кв. м на дом на каждого ребенка. Для единого недвижимого комплекса с домом — 1 млн рублей. Базовая ставка налога на жилье составляет 0,1% от его кадастровой стоимости, подчеркнул экономист. Он добавил, что муниципалитеты могут снизить налог до нуля или повысить, но не более чем в три раза.

База для исчисления земельного налога — кадастровая стоимость участка, уточнил Балынин. По его словам, ряд категорий (пенсионеры, инвалиды, ветераны, многодетные) уменьшают базу на 600 кв. м — по одному участку на выбор. Предельные ставки устанавливают муниципалитеты, для участков сельхозназначения предусмотрено 0,3%, сказал экономист.

Он подчеркнул, что не облагается доход со вкладов в пределах 210 тыс. рублей за 2024 год (это 21% от 1 млн рублей). Если проценты составили 244 тыс. рублей, сбор составит 4 420 рублей. ФНС рассчитает сумму автоматически и включит ее в уведомление.

Балынин заключил, что оплатить начисления можно онлайн в личном кабинете ФНС или через «Госуслуги», объединив их в единый налоговый платеж.

