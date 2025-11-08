На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Японии решили включить талоны на рис в новый экономический пакет

Киодо: правительство Японии включит талоны на рис в пакет экономических мер
close
Reuters

Правительство Японии планирует включить раздачу талонов на рис, о которой впервые сообщил министр сельского хозяйства Японии 43-летний Норикадзу Судзуки, в пакет экономических мер. Об этом сообщило агентство Киодо.

Несколько дней назад Судзуки предложил ввести раздачу талонов на рис в качестве меры борьбы с ростом цен.

По данным агентства, идея нового министра была воспринята скептически из-за значительных административных расходов на ее реализацию. В публикации говорится, что часть муниципалитетов уже начала внедрять меры, используя резервные средства, включая пособия.

В правительстве, по данным журналистов, планируют расширить предоставление пособий, добавив в меры целевое использование талонов на рис. Главным препятствием на пути к реализации идеи является то, что административные и транспортные расходы могут быть в 1,5 раза больше, чем стоимость самого риса.

До этого глава министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Таку Это вынужден был подать в отставку после громкого скандала, который разгорелся из-за его высказываний о рисе.

Недовольство министром было после его слов о том, что он никогда не покупает рис. Это говорил, что рис ему «дарят те, кто поддерживает, да так много, что впору продавать».

Ранее россиянам раскрыли секреты вкусного рассыпчатого риса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами