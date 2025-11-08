В Японии решили включить талоны на рис в новый экономический пакет

Правительство Японии планирует включить раздачу талонов на рис, о которой впервые сообщил министр сельского хозяйства Японии 43-летний Норикадзу Судзуки, в пакет экономических мер. Об этом сообщило агентство Киодо.

Несколько дней назад Судзуки предложил ввести раздачу талонов на рис в качестве меры борьбы с ростом цен.

По данным агентства, идея нового министра была воспринята скептически из-за значительных административных расходов на ее реализацию. В публикации говорится, что часть муниципалитетов уже начала внедрять меры, используя резервные средства, включая пособия.

В правительстве, по данным журналистов, планируют расширить предоставление пособий, добавив в меры целевое использование талонов на рис. Главным препятствием на пути к реализации идеи является то, что административные и транспортные расходы могут быть в 1,5 раза больше, чем стоимость самого риса.

До этого глава министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Таку Это вынужден был подать в отставку после громкого скандала, который разгорелся из-за его высказываний о рисе.

Недовольство министром было после его слов о том, что он никогда не покупает рис. Это говорил, что рис ему «дарят те, кто поддерживает, да так много, что впору продавать».

