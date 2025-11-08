На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам раскрыли секреты вкусного рассыпчатого риса

Технолог Быстров: чтобы рис был рассыпчатым, его нужно промывать в теплой воде
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

Практически все хозяйки допускают одну и ту же ошибку в приготовлении риса: промывают рис в холодной воде, после чего каша склеивается. Рис очень хрупкий, поэтому его нужно промывать в теплой воде, чтобы не допустить выход крахмала наружу, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«Кроме того, в спешке люди совершенно не успевают замачивать рис, но именно этот шаг помогает сделать кашу рассыпчатой. На выходе зерна получатся мягкими и нежными внутри, а снаружи — плотными и аккуратными. К слову, для варки риса, который предварительно замачивался, понадобится меньше воды. То есть не 1:2, а 1:1,5», — объяснил он.

По словам технолога, перед варкой можно обжарить зерна в масле, это гарантированно защитит рис от клейкости и вязкости.

«Просушивание и обжаривание в масле «запечатывают» рисовую муку на зернах, чтобы она не «ушла» в воду. Однако со сковородой важно не переусердствовать: обжаривать в течение двух минут, непрерывно помешивая», — подчеркнул эксперт.

В процессе варки мешать кашу уже будет нельзя. После того, как рис будет готов, важно дать ему отдохнуть 5–10 минут под крышкой. Это нужно, чтобы рис впитал оставшуюся влагу и стал более рассыпчатым, резюмировал Быстров.

Ранее диетолог объяснила, чем полезен рис и как его правильно употреблять.

