В Госдуме рассказали, когда россияне получат пенсии за январь

Депутат Бессараб: пожилым гражданам переведут пенсии за январь до Нового года
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Российские пенсионеры получат выплаты за январь в последний рабочий день текущего года — 30 декабря. Об этом в интервью РИА Новости заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, если пособия, соцподдержка или пенсия приходятся на выходные и праздничные дни, то их выплачивают в последний рабочий день перед праздниками. Она отметила, что 30 декабря выплаты должны прийти тем, кто обычно получает средства в период с 1 по 11 число месяца.

Она отметила, что аналогичные меры затронут работников, у которых выплаты должны проводиться до 11 января.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина сообщила, что в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров превысит 27 тысяч рублей. По ее словам, 1 января 2026 года произойдет индексация страховой пенсии на 7,6%, после чего ее размер увеличится до 27 788,8 рубля.

Ранее был назван средний размер пенсии по старости в 2027 году.

