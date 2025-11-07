На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Автозаправка дочерней компании «Лукойла» в Финляндии заявила о банкротстве

Yle: первая в Финляндии АЗС дочерней компании «Лукойла» заявила о банкротстве
Depositphotos

В Финляндии подала заявление о банкротстве первая автозаправка, которая работает в стране под брендом фирмы Teboil, которая является дочерней организацией российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Заявление от предприятия Joroinen Etappi, владеющей АЗС, поступило в окружной суд Северного Саво. В настоящее время на заправке уже нельзя приобрести дизельное топливо, но еще можно купить бензин.

Активы Teboil были приобретены «Лукойлом» в 2005 году.

В октябре США и Великобритания внесли «Лукойл» в свои санкционные списки. При этом американские ограничения не затрагивают сделки с Каспийским трубопроводным консорциумом и Тенгизшевройлом, а британские — с проектами Карачаганак и Шах-Дениз.

После этого российская компания объявила о намерении продать свои зарубежные активы.

Ранее стало известно, что Молдавия выкупит часть активов «Лукойла» на фоне санкций против РФ.

