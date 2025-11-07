На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Казахстан закупит электросамолеты для запуска аэротакси

Казахстан купит электрические самолеты для запуска аэротакси на $300 млн
Plana

Казахстан закупит электрические самолеты eVTOL на сумму почти $300 млн для создания системы аэротакси в новом городе Алатау. Об этом сообщает пресс-служба министерства цифрового развития страны.

«Данная мера окажет влияние на развитие города Алатау в качестве уникального города с продвинутыми технологиями будущего», — говорится в сообщении.

Самолеты eVTOL имеют важную особенность — они приземляются и взлетают вертикально. Эту способность предполагается использовать для внутригородских пассажирских перевозок.

Договор о поставке таких самолетов казахстанское министерство подписало с американской компанией Joby Aviation.

Алатау — новый город в Алматинской области, образованный в 2024 году путем объединения нескольких сел.

В Вашингтоне 6 ноября прошел саммит «Центральная Азия + США» (С5+1). В частности, в ходе встречи Казахстан и США заключили соглашения об инвестициях на сумму 17 млрд рублей. Токаев по итогам переговоров подчеркнул, что эта встреча станет началом новой эры взаимодействия между Центральной Азией и Соединенными Штатами.

Ранее Трамп рассказал об инвестициях Узбекистана в экономику США.

