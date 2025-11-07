На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Американские авиакомпании сократили число рейсов

CNN: шатдаун правительства США привел к сокращению числа авиарейсов
Сергей Бобылев/РИА Новости

На фоне шатдауна правительства США авиакомпании страны стали сокращать число авиарейсов. Об этом сообщил телеканал CNN.

Авиакомпании стали отменять некоторые авиарейсы на 7 ноября после угрозы президента США сократить трафик на 10% в 40 аэропортах, в том числе в Нью-Йорке, Чикаго и Атланте, из-за отсутствия соглашения о прекращении шатдауна.

Поскольку к 1 октября конгресс не согласовал бюджет на следующий финансовый год, работа правительства США оказалась заблокирована. В настоящее время демократы-центристы пытаются заключить сделку с республиканцами по проекту бюджета на следующий финансовый год. Одной из причин, по которой сенаторы-демократы блокируют предложенный правительством проект бюджета, является противоречие по политике в сфере здравоохранения.

Также на фоне шатдауна федеральный судья в Род-Айленде заявил, что администрация Трампа должна полностью компенсировать невыплату пособий на покупку продуктов по продовольственным талонам для десятков миллионов американцев, финансирование которых приостановилось из-за блокировки работы правительства.

Конгрессвумен Луна заявила, что шатдаун правительства США может продлиться до конца ноября.

Ранее Трамп призвал возобновить работу правительства США немедленно.

