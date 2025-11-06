На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦБ оценил рост ВВП России в третьем квартале

Центробанк оценил рост российского ВВП в III квартале в 0,4%
Алексей Никольский/РИА Новости

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) России в III квартале 2025 года в годовом выражении составил 0,4%. Такая оценка содержится в комментарии Банка России к среднесрочному прогнозу.

«Положительный разрыв выпуска продолжил закрываться в III квартале 2025 года. Оперативные данные указывают на то, что рост ВВП в годовом выражении в III квартале 2025 года замедлится до 0,4%, что ниже июльского прогноза (1,6%)», — сказано в тексте документа.

Кроме того, регулятор уточнил, что в IV квартале динамика показателя ожидается в диапазоне от -0,5% до 0,5%, что связано с эффектом высокой базы октября-декабря прошлого года.

По итогам 2025 года темп роста ВВП, по прогнозу Банка России, составит 0,5–1,0%.

25 октября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия обладает одним из самых низких в мире соотношений госдолга к валовому внутреннему продукту.

14 октября Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел в сторону понижения свой прогноз роста ВВП России в 2025 году — до 0,6%, оценка на 2026 год осталась без изменений — 1%.

В публикации отмечается, что прогноз на 2025 год был снижен на 0,3 процентных пункта по сравнению с оценками МВФ, озвученными в июле.

Ранее России вновь предрекли высокое место среди экономик мира.

