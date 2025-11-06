На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СБУ расследует дело против «кошелька Зеленского»

Железняк: СБУ начала расследование дела в отношении соратника Зеленского
true
true
true
close
Ярослав Железняк/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Служба безопасности Украины (СБУ) расследует дело в отношении ближайшего соратника президента Владимира Зеленского и его партнера по «95-му кварталу» Тимура Миндича, которого еще называют «кошельком» украинского лидера. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

Он отметил, что дело связано с деятельностью бизнесмена в России.

«На основе нашего расследования и обращения в СБУ о «бриллиантах Миндича» получили ответ. <…> Не то чтобы я рассчитывал на быстрое расследование здесь, но юридический факт есть. Получается, Миндич собрал уже трио: ФБР, НАБУ и СБУ», — добавила Железняк.

До этого стало известно, что Миндич может стать фигурантом расследования Федерального бюро расследований (ФБР) США. По данным «Украинской правды», спецслужбы могли выйти на Миндича через фигуранта дела о коррупции на Одесском припортовом заводе Александра Горбуненко.

В августе сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) изучает деятельность компании Fire Point, занимающейся разработкой украинской дальнобойной ракеты «Фламинго», а также ее возможную связь с Миндичем.

Ранее на Украине нашли прослушку в квартире Миндича.

Новости Украины
