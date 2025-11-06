На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кабмин одобрил поправки в российский бюджет

Правительство России одобрило поправки в проект федерального бюджета
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Правительство России утвердило поправки в проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в кабмине.

«Поправки одобрены», — рассказал источник.

Скорректированный законопроект о бюджете предполагает поэтапное снижение порога доходов, которые будут облагать налогом на добавленную стоимость. В 2026 году порог составит 20 млн рублей, в 2027-м — 15 млн, а в 2028-м — 10 млн.

Кроме того, премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время сегодняшнего заседания кабмина допустил, что в России могут ввести мораторий на привлечение к ответственности бизнеса, который впервые допустил нарушения по уплате НДС.

В сентябре правительство представило проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2 процентных пункта и составит 22%. Кроме того, планируется введение новой системы налогообложения букмекеров: налог на игорный бизнес составит 5% от принятых ставок, а налог на прибыль — 25%.

Ранее стало известно, насколько вырастут тарифы по утильсбору в России.

