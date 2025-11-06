Нефть Brent подешевела до минимума за две недели

Стоимость фьючерса нефти марки Brent с поставкой в январе 2026 года опустилась ниже $63 за баррель впервые с 22 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE Futures.

По состоянию на 18:01 мск, стоимость Brent снижалась на 0,88%, до $62,96 за баррель.

К 18:06 мск снижение замедлилось, цена стабилизировалась на уровне $62,98 за баррель. Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в декабре 2025 года также демонстрировал отрицательную динамику, подешевев почти на 1%.

В конце октября член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов заявил, что первая реакция мировых рынков на санкции, введенные США против российских нефтяных компаний, оказалась благоприятной для нашей страны. Тогда он отметил, что решение Вашингтона вызвало рост нефтяных котировок, а, значит, доходы российского государства могут увеличиться, и санкции в итоге окажутся даже выгодны Москве. С того момента, как 22 октября Минфин США запретил любое сотрудничество с компаниями «Роснефть» и Лукойл, марка Brent стала дороже на 5%, подчеркивал Чижов.

Ранее аналитики оценили влияние санкций на нефтяной рынок.