В России более 10% студентов, поступивших год назад, покинули институты

Каждый 10-й студент оставил обучение в вузе в 2024/25 учебном году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

По данным ведомства, в 2024/25 учебном году в российских вузах обучалось около 4,6 млн студентов. Из них 1 092 человека прекратили обучение по состоянию здоровья, 157 583 — по собственному желанию, 186 132 — были отчислены за неуспеваемость, еще около 147 тысяч студентов выбыли по другим причинам. В общей сложности это составляет 10,7% от общего числа обучающихся.

В Минобрнауки подчеркнули, что с 2020 года доля студентов, отчисленных за неуспеваемость, стабильно растет. Это, по мнению представителей высшей школы, свидетельствует о повышении требований к академической успеваемости и, как следствие, о росте качества высшего образования.

6 ноября замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что переход вузов на новую модель образования должен произойти в 2027 году. Он рассказал, что совместно с пилотным проектом, который уже запущен в нескольких российских вузах, Минобрнауки готовит системные изменения, которые требуют изменений в законе об образовании.

Ранее в России разработали меры по снижению количества платных мест в вузах.