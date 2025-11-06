На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России более 10% студентов, поступивших год назад, покинули институты

Миноборнауки: из вузов России в 2024/25 учебном году отчислили 10,7% студентов
true
true
true
close
Владимир Песня/РИА Новости

Каждый 10-й студент оставил обучение в вузе в 2024/25 учебном году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

По данным ведомства, в 2024/25 учебном году в российских вузах обучалось около 4,6 млн студентов. Из них 1 092 человека прекратили обучение по состоянию здоровья, 157 583 — по собственному желанию, 186 132 — были отчислены за неуспеваемость, еще около 147 тысяч студентов выбыли по другим причинам. В общей сложности это составляет 10,7% от общего числа обучающихся.

В Минобрнауки подчеркнули, что с 2020 года доля студентов, отчисленных за неуспеваемость, стабильно растет. Это, по мнению представителей высшей школы, свидетельствует о повышении требований к академической успеваемости и, как следствие, о росте качества высшего образования.

6 ноября замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев заявил, что переход вузов на новую модель образования должен произойти в 2027 году. Он рассказал, что совместно с пилотным проектом, который уже запущен в нескольких российских вузах, Минобрнауки готовит системные изменения, которые требуют изменений в законе об образовании.

Ранее в России разработали меры по снижению количества платных мест в вузах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами