В России начал дешеветь один вид мяса

В России начала дешеветь свинина. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» («Ъ»), ссылаясь на аналитическую компанию Ntech.

Как следует из данных организации, по итогам 44-й недели текущего года (27 октября — 2 ноября) оптовые цены на этот вид мяса снизились на 1–3%. Стоимость свиной полутуши уменьшилась на 1% относительно прошлой недели, до 216 рублей за 1 кг. Также подешевели и остальные отруба: окорок — на 2%, до 308 руб. за 1 кг, лопатка — на 2%, до 303 руб., грудинка — на 2%, до 242 руб., карбонат — на 3%, до 310 руб., шея — на 1%, до 385 руб.

Комментируя эту ситуацию, управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт» Дмитрий Краснов заявил, что наблюдаемая коррекция цен не выходит за рамки нормы. По его словам, свинина все еще стоит примерно на 15–20% дороже по сравнению с 2024 годом.

Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина, в свою очередь, отметила снижение покупательной способности. По ее оценке, розничная цена на свинину значительно увеличилась за последние годы: с января 2021 года к ноябрю нынешнего года свинина подорожала на 48%, до 400,13 руб. за 1 кг, бескостная свинина — на 42%, до 508,07 руб.

Тем временем сообщается, что мировые цены на говядину достигли исторического максимума, впервые преодолев отметку в $7 за 1 кг.

