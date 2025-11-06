На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мировые цены на говядину превысили исторический максимум

Цены на говядину в мире впервые превысили $7 за килограмм
Depositphotos

Мировые цены на говядину достигли исторического максимума, впервые преодолев отметку в $7 за килограмм. Причиной тому послужили трудности, с которыми столкнулись ведущие производители, сообщает РИА Новости.

Стоимость говядины неуклонно растет уже пять месяцев подряд. В октябре наблюдался очередной скачок на 3% по сравнению с сентябрем и на 17% по сравнению с октябрем предыдущего года. Таким образом, цена за килограмм достигла $7,1, что является рекордным показателем с 1960 года (более ранние данные недоступны).

Специалисты объясняют подорожание говядины конкуренцией со стороны молочной промышленности — растущие цены на молочные продукты приводят к уменьшению поголовья скота, предназначенного для производства мяса.

Дополнительным фактором является возрастающий спрос на импорт говядины в США. Крупнейший в мире производитель и потребитель этого вида мяса столкнулся в текущем году со снижением собственного производства. Согласно прогнозам министерства сельского хозяйства США, производство и экспорт говядины в этом году составят 12,2 млн тонн и 1,2 млн тонн соответственно, что на 1% и 11% ниже прошлогодних показателей. Основная причина — нехватка кормов на внутреннем рынке.

Помимо США, сокращение производства в этом году ожидается также в Евросоюзе (-1%) и Аргентине (-3%). В этих регионах низкая рентабельность и неблагоприятные погодные условия заставили производителей сократить поголовье скота.

Ранее россиянам объяснили причины роста цен на овощи, мясо и молочку.

