Международные резервы России снизились

Международные резервы России на 24 октября 2025 года составили 731,2 млрд долларов, снизившись за неделю на 11,2 млрд долларов. Об этом сообщил Банк России в ежедневной статистике.

Снижение показателя на 1,5% обусловлено в основном отрицательной переоценкой. Неделей ранее, 17 октября, резервы достигали рекордных 742,4 млрд долларов.

16 октября Международные резервы России достигли рекордного уровня в $729,5 млрд, увеличившись на $7 млрд за неделю. Неделей ранее объем резервов составлял $722,5 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы в распоряжении Банка России и правительства РФ, включающие средства в иностранной валюте, монетарное золото и активы в МВФ. Несмотря на введенные западные санкции, включающие заморозку части резервов и ограничения на операции с ЦБ, показатель продолжает демонстрировать устойчивую динамику.

Ранее золотой запас России принес стране более $140 млрд благодаря подорожанию металла.