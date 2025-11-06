На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Страны ЕС приготовились ввести пошлины на российские товары

Politico: семь стран ЕС хотят ввода пошлин на товары из России
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Семь стран Европейского союза хотят, чтобы Еврокомиссия предложила ввести пошлины на товары из России, экспортная выручка от которых в 2024 году составила €5,4 млрд. Об этом сообщает газета Politico.

С предложением насчет тарифов выступили Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Германия.

В начале октября глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки намереваются обложить пошлинами все товары, которые страна импортирует из России.

А в конце месяца стало известно, что Еврокомиссия продвигает идею о введении пошлин на российскую нефть, транспортируемую по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

Кроме того, Совет Евросоюза заявил, что предлагает ввести регламент, обязывающий все государства-члены представить национальные планы по диверсификации поставок газа. Аналогичные планы должны подготовить и те страны ЕС, которые продолжают закупать российскую нефть. Цель — полное прекращение такого импорта к январю 2028 года.

Ранее в России оценили последствия введения допналога на импортные товары.

