В России оценили последствия введения допналога на импортные товары

Экономист Масленников: допналог на импортные товары приведет к росту цен
Решение ввести дополнительный налог для продавцов иностранных товаров может негативно сказаться на потребителях, потому что это приведет к росту цен. Об этом «Москве 24» заявил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников, комментируя соответствующее предложение главы партии «Коммунисты России» Сергея Малинковича.

«Если не разрешат увеличивать цены на импортные товары, они (магазины — Прим. ред.) накинут цены на российские. А кто-то будет все равно повышать стоимость и импортной продукции, и тогда вслед за ними это начнут делать и наши производители», — предупредил Масленников.

По его мнению, это неизбежно. Он отметил, что в случае введения таких налогов важно продумать их гибкое применение. Оно может зависеть от того, какие страны усиливают экспорт своей продукции в Россию. Если поток импорта угрожает национальной промышленности, надо повышать пошлины, заключил экономист.

8 октября глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов заявил «Газете.Ru», что предложение Минфина РФ ввести налог на добавленную стоимость (НДС) на зарубежные товары с маркетплейсов лишит россиян возможности экономить на покупках, что необходимо людям из-за постоянной инфляции.

Ранее россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости.

