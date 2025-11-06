На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитик раскрыла, на какой срок сейчас кладут деньги в банк

Аналитик Замалеева: россияне все чаще предпочитают краткосрочные вклады
Depositphotos

Россияне все чаще предпочитают краткосрочные вклады, а длительные депозиты остаются нишевым продуктом. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.

По ее словам, вклады сроком до полугода занимают более 70% совокупного спроса. Больше всего россиян интересуют трехмесячные депозиты — их доля в октябре достигла годового максимума и составила 33,2%.

«Вклады на один месяц также сохраняют популярность среди россиян — 12,4% в октябре», — рассказала Замалеева.

Она добавила, что доля годовых депозитов сократилась до 22,6%, что существенно ниже летних максимумов, а вклады сроком более года почти не востребованы, на них приходится не более 7% спроса.

До этого кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что россиянам сейчас выгоднее открывать короткие вклады, чтобы через полгода заключать новый договор с актуальной ставкой.

Ранее стало известно, сколько россиян откроют вклад в ближайшее время.

