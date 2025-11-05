На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Президент Болгарии не подписал проект о правилах продажи активов «Лукойла»

Президент Болгарии наложил вето на проект об условиях продажи активов «Лукойла»
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект об инвестициях, в том числе касающийся условий возможной продажи в республике активов российской компании «Лукойл». Об этом пишет ТАСС.

Данный законопроект был принят 24 октября текущего года, менее чем через два дня после введения Вашингтоном санкций в отношении «Лукойла». Однако болгарский лидер отказался подписывать документ, так как увидел в нем неконституционные положения.

Радев оспорил решение парламентариев, согласно которому сделки в обязательном порядке должны проводиться под контролем Государственного агентства национальной безопасности Болгарии. Если бы законопроект официально вступил в силу, именно этому ведомству пришлось бы подготовить и выдать письменное заключение о возможности продажи активов. В таком случае правительство республики стало бы зависимым от агентства национальной безопасности, и президент счел подобную ситуацию недопустимой с точки зрения основного закона страны.

1 ноября газета Politico со ссылкой на источники написала, что власти Болгарии хотят добиться исключения из санкций США, которые американское руководство ввело против «Лукойла». По информации издания, в Софии опасаются, что рестрикции вызовут перебои с поставками топлива и всплеск популизма в стране.

Ранее экономист назвал возможных покупателей активов «Лукойла» за рубежом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами