Президент Болгарии не подписал проект о правилах продажи активов «Лукойла»

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на законопроект об инвестициях, в том числе касающийся условий возможной продажи в республике активов российской компании «Лукойл». Об этом пишет ТАСС.

Данный законопроект был принят 24 октября текущего года, менее чем через два дня после введения Вашингтоном санкций в отношении «Лукойла». Однако болгарский лидер отказался подписывать документ, так как увидел в нем неконституционные положения.

Радев оспорил решение парламентариев, согласно которому сделки в обязательном порядке должны проводиться под контролем Государственного агентства национальной безопасности Болгарии. Если бы законопроект официально вступил в силу, именно этому ведомству пришлось бы подготовить и выдать письменное заключение о возможности продажи активов. В таком случае правительство республики стало бы зависимым от агентства национальной безопасности, и президент счел подобную ситуацию недопустимой с точки зрения основного закона страны.

1 ноября газета Politico со ссылкой на источники написала, что власти Болгарии хотят добиться исключения из санкций США, которые американское руководство ввело против «Лукойла». По информации издания, в Софии опасаются, что рестрикции вызовут перебои с поставками топлива и всплеск популизма в стране.

