Газпромбанк передал управление торговыми центрами «Мега»

Газпромбанк передал УК «Велес менеджмент» управление торговыми центрами «Мега»
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Газпромбанк передал управление торговыми центрами «Мега» управляющей компании «Велес менеджмент». Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации, передает ТАСС.

По данным пресс-службы, в состав группы «Мега» входят 14 торговых центров в 12 регионах России.

Заместитель председателя правления Газпромбанка, курирующий промышленные активы группы, Тигран Хачатуров сообщил, что передача управления была проведена для реализации дальнейшего этапа развития портфеля коммерческой недвижимости.

«Мы с уверенностью можем сказать, что вывели «Мегу» на абсолютно новый уровень», — объяснил он.

По словам представителя компании, специалисты обеспечили необходимые бизнес-процессы и защиту сотрудников в период турбулентности, создали новые возможности для отечественных производителей, а также оперативно заменили 400,7 тыс. кв. м ушедшей с российского рынка ИКЕА. Кроме того, в ходе развития сети были предоставлены дополнительные возможности для россиян.

До этого управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский сообщил, что ИКЕА может вернуться в Россию, но уже с новой концепцией и без возобновления работы на базе торговых центров «Мега». Он рассказал, что в сентябре истекает срок обратного выкупа шведской компании, однако это вряд ли заставит ее торопиться, поскольку договорные обязательства всегда можно пересмотреть.

Ранее стало известно, возвращения каких брендов ждут россияне в 2025 году.

