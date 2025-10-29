Стал известен размер выплат по больничному в 2026 году

Выплата за один день больничного у россиян со средней зарплатой в 2026 году превысит 1,9 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от среднего заработка за два календарных года, предшествующих году назначения выплаты. Если больничный будет оформлен в 2026 году, для расчета учитываются доходы за 2024–2025 годы. В расчет мы можем взять не более предельного размера базы для обложения страховыми взносами за каждый календарный год: в 2024 году максимальная база для начисления страховых взносов составила 2,225 млн рублей, а в 2025 году — 2,759 млн рублей. Чтобы определить средний дневной заработок, доход за два года делят на 730», — отметил Балынин.

По его словам, минимальный размер дневного заработка в 2026 году будет равен 890,73 рубля при МРОТ в 27 093 рубля. Если заработок сотрудника ниже, для расчета используют именно эту величину, пояснил экономист. Далее применяется коэффициент, зависящий от страхового стажа: при стаже менее пяти лет — 60%, от пяти до восьми лет — 80%, восемь лет и более — 100%, уточнил Балынин. Он добавил, что минимальный дневной размер пособия в 2026 году составит 903,10 рубля в месяцах с 30 днями, 967,61 рубля — в феврале, 873,97 рубля — в месяцах с 31 днем.

Если средняя зарплата за 2024–2025 годы составила около 100 тыс. рублей, среднедневной заработок будет 3190 рублей, оценил Балынин. Соответственно, размер пособия за один день достигнет при стаже до пяти лет — 1914 рублей, от пяти до восьми лет — 2552 рубля, восемь лет и более — 3190 рублей, подчеркнул эксперт.

«При больничном на 11 дней сумма выплаты составит: 35 092 рубля (стаж восемь+ лет), 28 074 рубля (пять-восемь лет), 21 055 рублей (стаж до пяти лет). Первые три дня оплачивает работодатель, остальные — Социальный фонд России. Выплаты облагаются НДФЛ, поэтому фактически на счет поступит меньше», — заключил экономист.

