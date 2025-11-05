На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Соцфонде рассказали о росте максимального размера пособия по беременности и родам

Соцфонд: максимальный размер пособия по беременности превысит 955 тысяч рублей
Shutterstock

Максимальный размер пособия по беременности и родам в России в следующем году превысит 955 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал глава Социального фонда РФ Сергей Чирков.

Он отметил, что динамика роста максимальных выплат весьма показательна. Так, если в 2023 году максимальный размер пособия по беременности и родам составлял 383 тыс. рублей, то в 2024 году он возрос до 565 тыс. рублей. В нынешнем году выплата достигла 794 тыс. рублей, а в будущем году превысит 955 тыс. рублей. Таким образом, за три года максимальный размер пособия вырос более чем в 2,5 раза.

Чирков разъяснил, что увеличение размера пособия стало возможным благодаря в том числе проведенным преобразованиям в системе социального страхования, таким как объединение фондов, введение единого тарифа и установление с 2023 года единой облагаемой базы страховых взносов.

4 октября сообщалось, что российские власти к 2027 году увеличат максимальный размер денежного пособия по беременности, так что сумма будет превышать 1 млн рублей.

Ранее Соцфонд назвал средний размер пенсии в России в сентябре.

