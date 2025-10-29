На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Соцфонд назвал средний размер пенсии в России в сентябре

ТАСС: средняя пенсия в сентябре по стране составила 23 520 рублей
Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

Средняя пенсия в России по состоянию на сентябрь 2025 года составила 23 520 рублей. Об этом свидетельствуют данные Социального фонда России (СФР), сообщает ТАСС.

На начало 2025 года этот показатель составлял 23 175 рублей, что говорит о росте средней пенсии за девять месяцев на 345 рублей. При этом пенсии неработающих пенсионеров оказались выше среднего и достигли 24 007 рублей, а у работающих пенсия составила 21 345 рублей.

По данным фонда, всего на учете в системе СФР по состоянию на 1 сентября 2025 года в России зарегистрировано 40,7 млн человек, хотя в январе этого года их было 41,17 млн.

28 октября эксперт Президентской академии Марина Солодовникова спрогнозировала средний размер пенсии в России в 2030 году. По ее мнению, к этому моменту размер пенсии достигнет 33 тысяч рублей при условии сохранения годовой инфляции в пределах 4-5%. По словам эксперта, за последние пять лет средняя страховая пенсия по старости увеличилась на 10 тысяч рублей в номинальном выражении. В 2015 году этот показатель составлял 15 тысяч рублей.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать россиянам тринадцатую пенсию.

