На Украине в одном из филиалов «Энергоатома» прошли следственные действия

Силовики пришли в офис одного из филиалов украинского «Энергоатома»
sunpp.mk.ua/НАЭК «Энергоатом»

Следственные действия прошли в одном из филиалов подразделения оператора национальных атомных станций Украины «Энергоатом». Об этом сообщили в Telegram-канале компании.

«В одном из филиалов обособленного подразделения «НАЭК «Энергоатом» проводились следственные действия. Компания сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые документы и разъяснения», — отмечается в сообщении.

Представитель компании не уточнил, с каким именно делом связаны обыски. При этом в «Энергоатоме» подчеркнули, что придерживаются «принципа нулевой толерантности» к коррупции.

Следственные действия проводятся на фоне сообщения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) об экстрадиции из Германии одного из обвиняемых по делу о коррупции в «Энергоатоме» на сумму около $3,5 млн. Речь идет о расследовании, связанном со строительством Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.

В конце октября НАБУ сообщило, что сотрудники спецслужб Украины присвоили свыше $2 млн при закупке БПЛА. По данным борцов с коррупцией, руководитель одного из департаментов Госспецсвязи Украины создал и реализовал план по растрате части из 30 млрд гривен ($713 млн). Эти деньги были выделены на закупку беспилотников для украинской армии.

Ранее на Украине избили сотрудника антикоррупционного бюро.

