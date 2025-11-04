На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финляндия может снизить налог на электроэнергию

STT: Финляндия может снизить налог на энергию для привлечения дата-центров
true
true
true
close
Michael Nitzschke/Global Look Press

Финляндия рассматривает возможность снижения налогов на электроэнергию для привлечения инвестиций в создание дата-центров. Об этом сообщает агентство STT со ссылкой на премьер-министра страны Петтери Орпо.

«Петтери Орпо заявил, что Финляндия рассматривает возможность снижения налогов на электроэнергию для привлечения операторов дата-центров в страну», — говорится в сообщении.

По данным агентства, решение по этому вопросу пока не принято, в настоящее время финским правительством рассматриваются и другие меры для привлечения инвестиций в дата-центры.

4 апреля 2022 года Финляндия в одностороннем порядка приняла решение отказаться от закупки российской электроэнергии. В связи с этим премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин распорядился прекратить действия статей Соглашения между правительством СССР и правительством Финляндии об использовании отрезка реки Вуоксы, ограниченного Светогорской гидроэлектростанцией и гидроэлектростанцией Иматра.

Ранее стало известно о подорожании электричества в России из-за ИИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами