Россиянам станет проще искать работу

Создаваемый на базе искусственного интеллекта для бизнеса GigaChat ИИ-ассистент поможет студентам и ищущим работу россиянам подбирать релевантные варианты для трудоустройства, сообщает пресс-служба Сбера.

ИИ-ассистент в будущем будет проводить консультации по вакансиям, уровням зарплат, требованиям работодателей, а также сможет подбирать приемлемые варианты.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин, ИИ-ассистент также будет полезен разработчикам образовательных программ.

«В ИИ-ассистенте будут содержаться актуальные запросы и необходимые для работодателей компетенции. Эти данные нужны для обновления старых и создания новых курсов, выпускники которых будут востребованы на рынке труда», — сказал он.

Умный помощник создается экспертами Сбер «Бизнес Софт» и онлайн-сервиса «РосНавык». Ранее онлайн-сервис использовал чат-бот и отвечал по заранее созданным ограниченным сценариям. Теперь ИИ-ассистент сможет отвечать в реальном времени с высокой точностью.