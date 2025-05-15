Россиянам пообещали рост числа рабочих мест

Российская экономика вырастет на 2–2,5% в середине 2026 года. Число рабочих мест при этом увеличится на 10–15%, спрогнозировала для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения Университета «Синергия» Шапошникова Ирина.

«После завершения СВО в долгосрочной перспективе будет наблюдаться постепенный рост экономики. Конечно, он сначала не будет слишком большим, так как для переориентации на мирные рельсы нужно время. По прогнозам Минтруда, к концу 2030 года нехватка рабочей силы составит примерно 3 млн человек. Окончание же СВО повлечет за собой приток на рынок работников и инвестиций. Конечно, многим бывшим военным и оборонщикам придется непросто из-за профессиональной переподготовки по востребованным на рынке специальностям», — отметила Шапошникова.

По ее словам, многие российские предприятия найдут новые рынки сбыта своей продукции. Среди них после отмены санкций будут и европейские. Кроме того, станет шире территория сбыта, а производство адаптируется к новым условиям мирного применения в различных отраслях экономики, включая сельское хозяйство и сферу услуг. Экономист добавила, что предприятия начнут на большем уровне вкладывать свои средства в развитие реального производства, а не на непроизводительное потребление, что приведет к замедлению темпа роста зарплат работников. По мнению Шапошниковой, важно, чтобы эффективные действия по увеличению и стабилизации мирной экономики были плавными — без перегибов, но определенно настойчивыми.

По данным Росстата, в 2024 году ВВП России увеличился на 4,3%, что выше предыдущей оценки в 4,1%. Это стало возможным благодаря высокому росту в строительной отрасли и увеличению государственных расходов, особенно в оборонном секторе. Министерство экономического развития прогнозирует рост ВВП РФ на 2,5% в 2025 году, ЦБ — на 1–2%. Международный валютный фонд и Всемирный банк также ожидают замедления роста до 1,4–1,6%.

Ранее сообщалось, что россиянам станет проще искать работу.