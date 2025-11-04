На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финансист рассказала о влиянии даты открытия на доходность вклада

Финансист Белянчикова: изменения ставки ЦБ влияют на доходность вклада
close
Артем Житенев/РИА «Новости»

Дата открытия банковского вклада влияет на его доходность. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«Изучаем прогноз изменения ключевой ставки. Именно она оказывает максимальное влияние на уровень процентных ставок по вкладам», — рассказала она.

Финансист отметила, что если ожидается снижение ставки, то лучше открыть вклад до заседания Банка России, если ожидается повышение — дождаться решения регулятора.

В том случае, если ситуация со ставками непредсказуема, то имеет смысл разместить часть денег на относительно долгий срок, а остальные вклады делать на короткие и средние сроки, при этом их нужно делать в разные даты. Это связано с тем, что когда на рынке появятся интересные предложения, то под рукой будут свободные деньги от закончившегося вклада для вложения их под более высокий процент.

До этого доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева сообщила, что при досрочном закрытии вклада часто теряются накопленные проценты.

Ранее экономист Балынин посоветовал открывать вклады до полугода.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами