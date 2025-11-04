Финансист рассказала о влиянии даты открытия на доходность вклада

Дата открытия банковского вклада влияет на его доходность. Об этом сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

«Изучаем прогноз изменения ключевой ставки. Именно она оказывает максимальное влияние на уровень процентных ставок по вкладам», — рассказала она.

Финансист отметила, что если ожидается снижение ставки, то лучше открыть вклад до заседания Банка России, если ожидается повышение — дождаться решения регулятора.

В том случае, если ситуация со ставками непредсказуема, то имеет смысл разместить часть денег на относительно долгий срок, а остальные вклады делать на короткие и средние сроки, при этом их нужно делать в разные даты. Это связано с тем, что когда на рынке появятся интересные предложения, то под рукой будут свободные деньги от закончившегося вклада для вложения их под более высокий процент.

До этого доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева сообщила, что при досрочном закрытии вклада часто теряются накопленные проценты.

Ранее экономист Балынин посоветовал открывать вклады до полугода.