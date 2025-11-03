На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предостерегли от опасной ошибки при снижении ставок

Финансист Асяева предупредила россиян о потерях при досрочном закрытии вклада
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В России вкладчики активно ищут новые активы с более выгодными условиями, однако это может привести к потерям. Это происходит на фоне снижения Центральным банком РФ ключевой ставки, заявила в беседе с агентством «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Эльмира Асяева.

По ее словам, при досрочном закрытии вклада чаще всего приходится потерять накопленные проценты. Банк пересчитывает их по ставке «до востребования». Обычно речь идет о 0,01–0,1% годовых. Если вклад был открыт под 18–20% годовых несколько месяцев назад, вкладчик потеряет всю накопленную доходность.

Эксперт отметила, что новые предложения не всегда являются выгодными. Порой «суперставки» действуют только на часть суммы, ограниченный срок или требуют соответствия дополнительным условиям. Например, клиенту необходимо поддерживать определенные обороты средств на карте.

Кроме того, если вклад был открыт недавно, то даже незначительное увеличение ставки по новому предложению не компенсирует потерю уже начисленных процентов, добавила Асяева.

24 октября Центробанк РФ снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых. Решение регулятора частично совпало с прогнозом финансового рынка. По мнению экономистов и финансовых аналитиков, опрошенных «Газетой.Ru», банки начнут снижать ставки по вкладам и кредитам. По прогнозу экспертов, доходность депозитов уменьшится до 14-16% к началу 2026 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне оценили доход от вкладов.

