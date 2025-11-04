На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россияне стали чаще и больше размещать деньги на индивидуальных инвестиционных счетах

«Известия»: активы россиян на ИИС за год увеличились на 52%
Depositphotos

Активы россиян на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) за год увеличились на 52%. Об этом, ссылаясь на данные Центробанка РФ, сообщает газета «Известия».

По итогам августа нынешнего года сумма активов на ИИС достигла 753 млрд рублей по сравнению с 492 млрд рублей в том же месяце 2024 года. Это свидетельствует о существенном росте популярности ИИС среди инвесторов.

Сейчас россиянам доступен лишь один вид индивидуальных инвестиционных счетов — ИИС-3, который появился 1 января 2024, заменив предыдущие ИИС-1 и ИИС-2. Он позволяет получить два вида налоговых вычетов: на взносы и на доход от инвестиций. Для этого необходимо держать его открытым не менее пяти лет, с постепенным увеличением срока до 10 лет. Можно одновременно открыть до трех таких счетов.

Эксперты фиксируют устойчивый рост интереса россиян к ИИС-3. Так, среднемесячное количество открытий таких инвестиционных счетов за год увеличилось в 2,4 раза — с 6,7 тыс. до 16,1 тыс.

20 октября заместитель министра финансов России Алексей Моисеев посоветовал для краткосрочных сбережений выбирать рублевые банковские депозиты, тогда как долгосрочные накопления лучше размещать в золоте или облигациях федерального займа.

Ранее россиянам назвали самый необычный способ инвестиций.

