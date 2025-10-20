На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали оптимальные инструменты для долгосрочных инвестиций

В Минфине посоветовали хранить краткосрочные сбережения в рублевых вкладах
Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Замминистра финансов России Алексей Моисеев посоветовал для краткосрочных сбережений выбирать рублевые банковские депозиты, тогда как долгосрочные накопления лучше размещать в золоте или облигациях федерального займа. Об этом он сообщил в ходе мероприятия, посвященного запуску торгов физическим золотом, пишет ТАСС.

Моисеев отметил, что вложения в драгоценный металл стоит рассматривать как инструмент длительного накопления, а не объект для частых сделок, поскольку комиссии и сопутствующие издержки при активной торговле могут приводить к потерям.

Запуск торгов физическим золотом на Петербургской бирже проходит совместно с «Гознаком» в рамках соглашения о развитии биржевого рынка драгоценных металлов.

Директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова отмечала, что россиянам лучше не инвестировать свои сбережения в инструменты иностранных рынков из-за рисков, связанных с санкциями.

По ее словам, универсального совета для всех инвесторов не существует, но рублевые депозиты остаются привлекательными, поскольку их доходность превышает уровень инфляции.

Ранее аналитики рассказали, в каких случаях скупка долларов будет выгодной.

