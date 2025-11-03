США запустят глобальный клуб по торговле важнейшими полезными ископаемыми

США запускают глобальный клуб по торговле важнейшими полезными ископаемыми. Об этом заявил министр внутренних дел США Дуг Бергам, передает агентство Reuters.

«В последние несколько недель США объявили о механизме для создания клуба стран, чтобы иметь возможность осуществлять справедливую торговлю между его членами, очищать и перерабатывать критические минералы», — сказал он.

Во время энергетической конференции ADIPEC Бергам рассказал, что среди первых участников нового альянса числятся США, Япония, Южная Корея, Малайзия, Австралия и Таиланд.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Журнал The National Interest писал, что минеральные ресурсы, которые США рассчитывали получить после сделки с Украиной, оказались в руках России на фоне продолжающегося наступления российской армии.

Ранее в США усомнились в целесообразности ресурсной сделки с Украиной.