В РФ выразили готовность поставлять в КНР больше отечественных продуктов

Мишустин: РФ готова нарастить поставки продуктов, полюбившихся жителям КНР
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

РФ готова нарастить поставки в КНР отечественных продуктов питания, приобретших популярность среди китайских граждан. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

В понедельник, 3 ноября, он принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР. Переговоры состоялись на территории одной из вилл на берегу озера Сиху в китайском городе Ханчжоу.

«Товарооборот продукции агропромышленного комплекса за девять месяцев текущего года прибавил 15%. Готовы увеличивать поставки качественных российских продуктов питания, знакомых жителям КНР благодаря фестивалям-ярмаркам «Сделано в России», — отметил Мишустин во время встречи.

Кроме того, в ходе беседы премьер-министр РФ обратил внимание, что Москва и Пекин продолжают развивать отношения по всем направлениям, несмотря на западные санкции. Он подчеркнул, что отношения России и КНР в данный момент находятся на самом высоком уровне за всю многовековую историю.

30 октября первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев заявил, что Москва и Пекин «вместе идут к переустройству мира».

Ранее президент России Владимир Путин ратифицировал новое соглашение с КНР о защите инвестиций.

