В Госдуме предложили платить повышенную зарплату выпускникам с красным дипломом

Миронов: выпускники с красным дипломом должны получать надбавку к зарплате
Depositphotos

Россиянам, которые с отличием окончили вузы или колледжи, следует в течение первых трех лет работы выплачивать надбавку к зарплате. Об ТАСС заявил депутат Госдумы, глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он отметил, что большинство выпускников из-за отсутствия опыта испытывают сложности при поиске работы. По этой же причине у начинающих специалистов небольшие зарплаты. Из-за этого молодежь не спешит создавать семью и заводить детей.

Миронов предложил выплачивать специалистам с красным дипломом повышенную зарплату в первые три года работы. По его мнению, такая мера станет хорошим стимулом для хорошей учебы студентов. Средства на нее можно получить за счет части налогов и отчислений, удерживаемых работодателем из зарплаты сотрудника.

27 августа член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб заявила, что вводить распределение выпускников после вузов в России можно лишь при условии, что регионы предоставят им жилье, хорошую зарплату, а также комфортные условия для жизни, включая развитую инфраструктуру.

Ранее стало известно, сколько готовы платить выпускникам вузов в России.

