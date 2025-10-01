На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько готовы платить выпускникам вузов

Финансист Селезнев: выпускники вузов в России могут получать 50–90 тыс. рублей
true
true
true
close
Pexels

Средняя зарплата выпускников вузов в России сегодня варьируется от 50 тыс. рублей в регионах до 90 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Для студентов (людей с высшим образованием) стартовые зарплаты в регионах сейчас около 50–60 тыс. В Петербурге старт обычно идет от 70 тыс., в Москве от 90 тыс. Но эти суммы довольно быстро растут в первые два года, если человек хорошо втягивается в рабочие процессы. К 25–27 годам зарплата недавнего выпускника не будет особо отличаться от средней по его профессии и городу. Во все времена главная задача начинающего специалиста — получить первый опыт работы и хоть какие-то деньги», — отметил Селезнев.

По его словам, для иногородних студентов вопрос с оплатой стоит более жестко: им надо заработать еще на жилье, хотя бы на съемную комнату (они лишаются общежития), а для коренных жителей вполне обычно работать и жить с родителями, и они часто согласны на меньшую оплату.

Селезнев подчеркнул, что карьера выпускника в России во многом зависит от связей: начинать строить деловые отношения стоит еще в университете. Эксперт пояснил, что люди, с которыми вы учились, с высокой вероятностью будут вас либо нанимать, либо продвигать, либо звать в общий бизнес. Чисто профессиональные навыки (знания, умения) будут много раз меняться по мере вашего карьерного роста, то есть учиться новому придется фактически всю жизнь, заключил Селезнев.

По данным HeadHunter, в России половина выпускников вузов готова получать меньше 100 тыс. рублей, написала Lenta.ru 23 сентября. Порядка 26% готовы работать за вознаграждение в размере от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, 24% хотят зарплату от 60 тыс. до 80 тыс. рублей и примерно 30% желают получать от 80 тыс. до 300 тыс. рублей. Как отмечают эксперты, при высокой активности, мотивации и дисциплине зарплата выпускников может вырасти на 20–30%.

Ранее россиянам пообещали рост зарплат в 2026 году.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами