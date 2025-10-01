Стало известно, сколько готовы платить выпускникам вузов

Средняя зарплата выпускников вузов в России сегодня варьируется от 50 тыс. рублей в регионах до 90 тыс. рублей, оценил для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.

«Для студентов (людей с высшим образованием) стартовые зарплаты в регионах сейчас около 50–60 тыс. В Петербурге старт обычно идет от 70 тыс., в Москве от 90 тыс. Но эти суммы довольно быстро растут в первые два года, если человек хорошо втягивается в рабочие процессы. К 25–27 годам зарплата недавнего выпускника не будет особо отличаться от средней по его профессии и городу. Во все времена главная задача начинающего специалиста — получить первый опыт работы и хоть какие-то деньги», — отметил Селезнев.

По его словам, для иногородних студентов вопрос с оплатой стоит более жестко: им надо заработать еще на жилье, хотя бы на съемную комнату (они лишаются общежития), а для коренных жителей вполне обычно работать и жить с родителями, и они часто согласны на меньшую оплату.

Селезнев подчеркнул, что карьера выпускника в России во многом зависит от связей: начинать строить деловые отношения стоит еще в университете. Эксперт пояснил, что люди, с которыми вы учились, с высокой вероятностью будут вас либо нанимать, либо продвигать, либо звать в общий бизнес. Чисто профессиональные навыки (знания, умения) будут много раз меняться по мере вашего карьерного роста, то есть учиться новому придется фактически всю жизнь, заключил Селезнев.

По данным HeadHunter, в России половина выпускников вузов готова получать меньше 100 тыс. рублей, написала Lenta.ru 23 сентября. Порядка 26% готовы работать за вознаграждение в размере от 40 тыс. до 60 тыс. рублей, 24% хотят зарплату от 60 тыс. до 80 тыс. рублей и примерно 30% желают получать от 80 тыс. до 300 тыс. рублей. Как отмечают эксперты, при высокой активности, мотивации и дисциплине зарплата выпускников может вырасти на 20–30%.

Ранее россиянам пообещали рост зарплат в 2026 году.