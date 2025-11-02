На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Nvidia признал, что США недооценили Китай

Глава Nvidia Хуанг: США недооценили возможности Китая в сфере технологий
close
Reuters

США недооценили возможности Китая в развитии технологий, заявил в интервью Fox News гендиректор и основатель ведущего американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг.

Предприниматель сообщил, что из-за политики прошлой администрации США компании фактически пришлось оставить рынок КНР.

«Мы недооценили способности Китая ускорить отечественную технологическую промышленность. Они сейчас производят миллионы ИИ-чипов. Совершенно очевидно, что их военные не полагаются на американские технологии», — сказал Хуанг.

Он добавил, что вернуться в КНР Nvidia не дают сами китайцы, которые не полагаются на технологии США. Гендиректор выразил надежду на то, что при президенте Дональде Трампе компании удастся вернуться на рынок республики.

30 октября председатель КНР Си Цзиньпин и лидер США провели переговоры в Южной Корее. По оценке американского лидера, встреча прошла на 12 баллов из 10.

Однако, как передал CNN, никаких существенных изменений в контроле Вашингтона за экспортом технологий не ожидается: американский лидер сказал, что после его встречи с Си состоятся дальнейшие переговоры между Пекином и гигантом по производству чипов Nvidia. До этого американцы решили экспортировать передовые чипы и модели искусственного интеллекта только своим союзникам. Китай раскритиковал это решение.

Ранее Германия направила ноту Китаю в связи с дефицитом чипов.

