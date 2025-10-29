На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о революции в экономике США

Трамп: экономика США переживает революцию и растет темпами в 3,8% ВВП
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Экономика США переживает «революцию», демонстрируя рост темпами в 3,8% ВВП, что превышает прогнозы экспертов в три-четыре раза. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы переживаем экономическую революцию. Рост ВВП составил 3,8% — это втрое, а то и вчетверо быстрее, чем прогнозировали многие», — заявил президент США на полях саммита АТЭС в южнокорейском Кенчжу.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова заявила, что тарифная политика президента США Дональда Трампа способна помочь только тем американским компаниям, которые полностью работают внутри страны и на внутренний рынок.

По ее словам, многие местные компании давно перенесли производство за границу, в частности в сфере электроники, одежды и обуви. Эксперт отметила, что на этом фоне может возникнуть рост цен даже на «настоящие» американские бренды.

При этом вернуть производство в США быстро невозможно, поскольку для этого необходимы крупные инвестиции, добавила она. Согласно прогнозам Борисовой, при неблагоприятном сценарии экономика США может потерять порядка 2,3% ВВП за год.

Ранее СМИ писали, что обещания Трампа о сильной экономике США не оправдываются.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами