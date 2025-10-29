Трамп заявил о революции в экономике США

Экономика США переживает «революцию», демонстрируя рост темпами в 3,8% ВВП, что превышает прогнозы экспертов в три-четыре раза. Об этом сообщил глава Белого дома Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы переживаем экономическую революцию. Рост ВВП составил 3,8% — это втрое, а то и вчетверо быстрее, чем прогнозировали многие», — заявил президент США на полях саммита АТЭС в южнокорейском Кенчжу.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова заявила, что тарифная политика президента США Дональда Трампа способна помочь только тем американским компаниям, которые полностью работают внутри страны и на внутренний рынок.

По ее словам, многие местные компании давно перенесли производство за границу, в частности в сфере электроники, одежды и обуви. Эксперт отметила, что на этом фоне может возникнуть рост цен даже на «настоящие» американские бренды.

При этом вернуть производство в США быстро невозможно, поскольку для этого необходимы крупные инвестиции, добавила она. Согласно прогнозам Борисовой, при неблагоприятном сценарии экономика США может потерять порядка 2,3% ВВП за год.

Ранее СМИ писали, что обещания Трампа о сильной экономике США не оправдываются.