Турция увеличила закупки нероссийской нефти из-за западных санкций

Турция стала закупать больше нефти у Ирака и Казахстана из-за санкций против РФ
Murad Sezer/Reuters

Ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Турции начали закупать больше нефти у Ирака, Казахстана и других стран на фоне введения западными странами новых санкций против российской нефтяной промышленности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Так, один из крупнейших турецких НПЗ SOCAR Turkey Aegean Refinery не так давно заказал четыре партии нефти объемом от 77 тысяч до 129 тысяч баррелей в сутки у Казахстана, Ирака и еще некоторых поставщиков с поставками в декабре текущего года. Отмечается, что в сентябре и октябре этот завод получал порядка 210 тысяч баррелей в сутки от России.

Другое турецкое предприятие, Tupras, нарастило поставки нефти, схожей по качеству с российской маркой Urals, в том числе у Ирака. Эта компания владеет двумя заводами, один из которых, по данным источников, может полностью отказаться от закупок нефти из РФ, чтобы сохранить возможность экспортировать топливо в европейские страны. Другой завод продолжит переработку российских энергоресурсов.

23 октября Европейский союз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России.

Новый пакет санкций ЕС против РФ включает ограничения против российских банков и транзакций в криптовалютах. Объединение также внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Кроме того, глава евродипломатии Кая Каллас подтвердила введение ограничений на перемещения российских дипломатов на территории стран ЕС.

Ранее во Франции признали убытки после отказа от российской нефти.

Санкции против России
