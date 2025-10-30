На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во Франции признали убытки после отказа от российской нефти

Глава французской TotalEnergies Пуянне: мы наказали себя отказом от нефти РФ
Horst Galuschka/Global Look Press

Французская энергетическая компания TotalEnergies понесла убытки из-за добровольного отказа от торговли российской нефтью. Об этом заявил глава компании Патрик Пуянне в ходе телеконференции, передает ТАСС.

По словам Пуянне, с конца 2022 года компания прекратила торговать российской нефтью, что в некоторых случаях ставило ее в менее выгодное положение по сравнению с конкурентами.

«TotalEnergies, как вы знаете, прекратила торговлю российской нефтью с конца 2022 года. В некоторых случаях мы сами себя наказывали по сравнению с другими компаниями», — сказал глава TotalEnergies.

При этом Пуянне подчеркнул, что такой подход был правильным способом соблюдения международных санкций против России.

В июне Игорь Юшков, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России, отметил, что Франция не поддерживает санкции против российского газа из-за опасений потерять свои финансовые интересы. По его словам, это беспокойство обусловлено тесными экономическими связями Франции с энергетическим сектором России. В частности, французская компания TotalEnergies до сих пор владеет частью акций российской газодобывающей компании «Новатэк».

По словам эксперта, французская компания рискует понести серьезные убытки на корпоративном уровне, так как ей также принадлежат доли в проектах «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ 2».

Ранее cемь стран ЕС увеличили импорт энергоресурсов из России.

Санкции против России
