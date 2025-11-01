Стало известно, сколько итальянских производителей остались в РФ, несмотря на санкции

Почти все итальянские производственные компании, работающие в России, решили не выводить бизнес из страны, несмотря на санкции. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на главу Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини.

«Фирмы, которые имеют производство, практически на 95% остались в России, кроме, конечно, Enel и Leonardo (бывшая Finmeccanica). А вот коммерческих структур стало заметно меньше из-за санкций. Но и из них 50–60% остались, они все равно работают, — сказал Торрембини, отметив, что все партнерства сохранились, но новые проекты не запускаются.

По данным издания, после принятия нового пакета санкций Евросоюза в отношении России Италия рискует потерять около €140 млн только на экспорте унитазов и биде.

В мае президент Владимир Путин заявлял, что на него лично выходят представители крупного иностранного бизнеса, которые хотят обсудить свое возвращение в РФ.

Ранее сообщалось, что больше половины россиян не готовы отказаться от иностранных брендов, ушедших из РФ.